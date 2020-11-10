الخليل: الاحتلال يجرف اراضي في بلدتي الظاهرية وإذنا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، على مساحات من اراضي المواطنين في بلدتي الظاهرية وإذنا جنوب وجنوب غرب الخليل.



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن عمليات التجريف في الظاهرية استهدفت اراضي في منطقة الشويكة شرق البلدة والقريبة من مستوطنة "شمعه" تعود لمواطنين من عائلة الجبارين، لصالح شق طريق استيطاني، بينما استهدفت في إذنا اراضي زراعية وشبكة المياه في منطقة "اللية" على مدخل البلدة الشمالي.



واشار مدير العلاقات العامة في بلدية اذنا عبد الرحمن طميزي، الى أن الاحتلال اقدم على تجريف نفس المكان والاعتداء على شبكة المياه اكثر من عشر مرات بادعاء اعتداء المواطنين على شبكة المياه المغذية للمستوطنات وسحب خطوط منها لأراضي المواطنين الزراعية.