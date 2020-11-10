وزير الخارجية الأردني يهاتف الرئيس معزيا بوفاة صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، معزيا بوفاة امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات.



وأشاد الصفدي خلال الاتصال الهاتفي، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية لخدمة القضية الفلسطينية العادلة، وقال: "الصديق العزيز صائب عريقات كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه الشقيق وحقه في الحرية والكرامة والاستقلال"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.