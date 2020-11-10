محافظ سلفيت يقرر إغلاق مساجد ومقاهي الزاوية وديراستيا وياسوف لإشعار آخر

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر اللواء عبد الله كميل، محافظ سلفيت، اليوم الثلاثاء، قراراً بإغلاق كافة المساجد والمقاهي في بلدات الزاوية وديراستيا وياسوف، حتى إشعار آخر.



وأشار كميل في تصريح، نشر على صفحة المحافظة في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن هذا القرار جاء حرصا على سلامة أبناء الشعب الفلسطيني، في ظل تزايد الإصابات بفيروس (كورونا) في هذه البلدات.



وشدد محافظ سلفيت، على ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة، والابتعاد عن التجمعات، مع ارتداء الكمامات.