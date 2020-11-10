شؤون فلسطينية

محافظ سلفيت يقرر إغلاق مساجد ومقاهي الزاوية وديراستيا وياسوف لإشعار آخر

محافظ سلفيت يقرر إغلاق مساجد ومقاهي الزاوية وديراستيا وياسوف لإشعار آخر
رام الله - دنيا الوطن
أصدر اللواء عبد الله كميل، محافظ سلفيت، اليوم الثلاثاء، قراراً بإغلاق كافة المساجد والمقاهي في بلدات الزاوية وديراستيا وياسوف، حتى إشعار آخر.

وأشار كميل في تصريح، نشر على صفحة المحافظة في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن هذا القرار جاء حرصا على سلامة أبناء الشعب الفلسطيني، في ظل تزايد الإصابات بفيروس (كورونا) في هذه البلدات.

وشدد محافظ سلفيت، على ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة، والابتعاد عن التجمعات، مع ارتداء الكمامات.

أخبار ذات صلة

الخليل: الاحتلال يجرف اراضي في بلدتي الظاهرية وإذنا

الخليل: الاحتلال يجرف اراضي في بلدتي الظاهرية وإذنا

الاتحاد البريدي العالمي يصدر منشوراً دولياً حول الرموز البريدية لدولة فلسطين

الاتحاد البريدي العالمي يصدر منشوراً دولياً حول الرموز البريدية لدولة فلسطين

الاتحاد البريدي العالمي يصدر منشوراً دولياً حول الرموز البريدية لدولة فلسطين

الاتحاد البريدي العالمي يصدر منشوراً دولياً حول الرموز البريدية لدولة فلسطين

الاتحاد الأوروبي: رحيل عريقات خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني ولعملية السلام

الاتحاد الأوروبي: رحيل عريقات خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني ولعملية السلام

الرئيس عباس: يجب تكثيف الجهود كافة لمواجهة فيروس (كورونا) خاصة بفصل الشتاء

الرئيس عباس: يجب تكثيف الجهود كافة لمواجهة فيروس (كورونا) خاصة بفصل الشتاء

وزير الخارجية الأردني يهاتف الرئيس معزيا بوفاة صائب عريقات

وزير الخارجية الأردني يهاتف الرئيس معزيا بوفاة صائب عريقات

ابنة الدكتور صائب عريقات تعلق على وفاته.. ماذا قالت؟

ابنة الدكتور صائب عريقات تعلق على وفاته.. ماذا قالت؟

السفير الوادية يُعزي فلسطين بوفاة المناضل الكبير صائب عريقات

السفير الوادية يُعزي فلسطين بوفاة المناضل الكبير صائب عريقات

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الخليل: الاحتلال يجرف اراضي في بلدتي الظاهرية وإذنا

الخليل: الاحتلال يجرف اراضي في بلدتي الظاهرية وإذنا

الاتحاد البريدي العالمي يصدر منشوراً دولياً حول الرموز البريدية لدولة فلسطين

الاتحاد البريدي العالمي يصدر منشوراً دولياً حول الرموز البريدية لدولة فلسطين

الاتحاد البريدي العالمي يصدر منشوراً دولياً حول الرموز البريدية لدولة فلسطين

الاتحاد البريدي العالمي يصدر منشوراً دولياً حول الرموز البريدية لدولة فلسطين

وزير الخارجية الأردني يهاتف الرئيس معزيا بوفاة صائب عريقات

وزير الخارجية الأردني يهاتف الرئيس معزيا بوفاة صائب عريقات

محافظ سلفيت يقرر إغلاق مساجد ومقاهي الزاوية وديراستيا وياسوف لإشعار آخر

محافظ سلفيت يقرر إغلاق مساجد ومقاهي الزاوية وديراستيا وياسوف لإشعار آخر

السفير الوادية يُعزي فلسطين بوفاة المناضل الكبير صائب عريقات

السفير الوادية يُعزي فلسطين بوفاة المناضل الكبير صائب عريقات

جبهة النضال تنعى القائد الوطني الكبير صائب عريقات

جبهة النضال تنعى القائد الوطني الكبير صائب عريقات

شؤون المفاوضات تنعى رئيسها الدكتور صائب عريقات

شؤون المفاوضات تنعى رئيسها الدكتور صائب عريقات

منوعات

شاهد: دنيا بطمة تجري تغيرات على شكلها بعد ولادتها

شاهد: دنيا بطمة تجري تغيرات على شكلها بعد ولادتها

شكران مرتجى: حين يغازلني أكون ابنة عشرين

شكران مرتجى: حين يغازلني أكون ابنة عشرين

شاهد: فيديو تشويقي لحلا الترك .. كيف تغيرت؟

شاهد: فيديو تشويقي لحلا الترك .. كيف تغيرت؟

هل خان حسام حبيب زوجته شيرين عبد الوهاب؟

هل خان حسام حبيب زوجته شيرين عبد الوهاب؟

شاهد: اختبار (كورونا) على طريقة آسر ياسين

شاهد: اختبار (كورونا) على طريقة آسر ياسين

تضارب الأنباء بشأن إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان وبمرحلة متقدمة

تضارب الأنباء بشأن إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان وبمرحلة متقدمة

شاهد: أحدث ظهور لعائلة &#34;القُبلات&#34;

شاهد: أحدث ظهور لعائلة "القُبلات"

شاهد: جنى عمرو دياب في ليلة حمراء بأحضان صديقها..وهجوم على والدها

شاهد: جنى عمرو دياب في ليلة حمراء بأحضان صديقها..وهجوم على والدها

شاهد: حب ورقص وأحضان..أكثر ما يظهره ماجد المصري من علاقته بزوجته

شاهد: حب ورقص وأحضان..أكثر ما يظهره ماجد المصري من علاقته بزوجته

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

عربي

السودان يعلن إصابة وزير الصحة المكلف بفيروس (كورونا)

السودان يعلن إصابة وزير الصحة المكلف بفيروس (كورونا)

لبنان يقرر الإغلاق العام لكبح (كورونا) وعون يدعو إلى التجاوب

لبنان يقرر الإغلاق العام لكبح (كورونا) وعون يدعو إلى التجاوب

الأزهر الشريف يُعزي بوفاة الدكتور صائب عريقات

الأزهر الشريف يُعزي بوفاة الدكتور صائب عريقات

الخارجية المصرية تنعى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات

الخارجية المصرية تنعى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات