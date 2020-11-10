شؤون فلسطينية

ابنة الدكتور صائب عريقات تعلق على وفاته.. ماذا قالت؟

ابنة الدكتور صائب عريقات تعلق على وفاته.. ماذا قالت؟
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت دلال عريقات، اليوم الثلاثاء، بيان نعي، بوفاة والدها الدكتور صائب عريقات، أمين سير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، متأثرا بإصابته بفيروس (كورونا) في مستشفى (هداسا عين كارم).

وقالت عريقات في البيان الذي نشرته على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "والألم يعتصر قلوبنا ورضاء وإيماناً بقضاء الله وقدره، نحتسب الطيب صاحب الخلق العظيم، جندي فلسطين القوي الأمين صائب عريقات، عند الله تعالى. حيث انتقل صباح الْيَوم الموافق ٢٤ ربيع الأول للعام ١٤٤٢، من ارض القدس عاصمة فلسطين الى حضن ربه في السماء، بعد ان كرس صائب عريقات (٦٥ عاماً) خدمة لفلسطين وللقضية الفلسطينية، حمل الكوفية على كتفه مدافعاً عن السلام مُحباً للخير والعطاء".

وأضافت: "علمنا أنه بالعلم والخلق يحيا الانسان، انتقل الوالد بسلام بعد أن أظهر قوة وإرادة غير عادية، بنفس التصميم الذي ميز حياته المهنية لتحقيق الحرية لفلسطين والسلام العادل في منطقتنا. ووصيته لنا جميعاً هي التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني حتى نيل الحرية والاستقلال".

وتابعت عريقات بقولها: "باسم العائلة، نسأل الله الرحمة لوالدنا صائب عريقات وان يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا الصبر الجميل، ولا يسعنا اليوم الا التقدم بالشكر لكل من وقف معنا وصلى خلال معركته المشرفة".

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