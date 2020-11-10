دولي

قناة إسرائيلية تكشف عن قائمة الأسلحة التي تنوي أمريكا بيعها للإمارات

قناة إسرائيلية تكشف عن قائمة الأسلحة التي تنوي أمريكا بيعها للإمارات
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الأسلحة التي من الممكن أن توافق الإدارة الأمريكية على  بيعها للإمارات.

وقالت القناة: "إن الكونجرس الأمريكي سيعمل خلال الثلاثين يومًا القادمة على مراجعة الصفقة، تمهيدًا لتنفيذها، مرجحًا أن يتم ذلك قبل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن".

وتضم القائمة التي تنوي الإدارة الأمريكية بيعها للإمارات:

- 50 طائرة من طراز F35.

- 18 طائرة بدون طيار من طراز MQ-9 Reapers بما في ذلك الذخيرة.

- حزمة ذخيرة بقيمة 10 مليارات دولار تشمل: صواريخ دقيقة وقنابل ذكية.

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