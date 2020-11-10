قناة إسرائيلية تكشف عن قائمة الأسلحة التي تنوي أمريكا بيعها للإمارات



- حزمة ذخيرة بقيمة 10 مليارات دولار تشمل: صواريخ دقيقة وقنابل ذكية.



رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الأسلحة التي من الممكن أن توافق الإدارة الأمريكية على بيعها للإمارات.وقالت القناة: "إن الكونجرس الأمريكي سيعمل خلال الثلاثين يومًا القادمة على مراجعة الصفقة، تمهيدًا لتنفيذها، مرجحًا أن يتم ذلك قبل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن".وتضم القائمة التي تنوي الإدارة الأمريكية بيعها للإمارات:- 50 طائرة من طراز F35.- 18 طائرة بدون طيار من طراز MQ-9 Reapers بما في ذلك الذخيرة.