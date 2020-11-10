عربي

الأزهر الشريف يُعزي بوفاة الدكتور صائب عريقات

الأزهر الشريف يُعزي بوفاة الدكتور صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
عزَى الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بوفاة الدبلوماسي، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المناضل صائب عريقات.

وأكد الأزهر في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الفقيد الراحل قضى عمره في النضال الدبلوماسي، لخدمة القضية الفلسطينية والدفاع عنها في المحافل الدولية، ومناهضة الاحتلال الصهيوني، والعمل على استعادة الحقوق الفلسطينية المغتصبة، من خلال مسيرة طويلة في العمل السياسي والدبلوماسي، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأعرب الأزهر، عن خالص تعازيه إلى أسرة الفقيد، والعالم العربي ودولة فلسطين الشقيقة، وشعبها المناضل، بوفاة الدكتور عريقات.

أخبار ذات صلة

السودان يعلن إصابة وزير الصحة المكلف بفيروس (كورونا)

السودان يعلن إصابة وزير الصحة المكلف بفيروس (كورونا)

لبنان يقرر الإغلاق العام لكبح (كورونا) وعون يدعو إلى التجاوب

لبنان يقرر الإغلاق العام لكبح (كورونا) وعون يدعو إلى التجاوب

الأحد المقبل.. إسرائيل تُرسل وفدًا رسميًا إلى السودان

الأحد المقبل.. إسرائيل تُرسل وفدًا رسميًا إلى السودان

رئيس البرلمان العربي يعزي الرئيس والقيادة بوفاة المناضل صائب عريقات

رئيس البرلمان العربي يعزي الرئيس والقيادة بوفاة المناضل صائب عريقات

حسام زكي: المناضل عريقات واجه الاحتلال بشجاعة بمسار التفاوض الصعب

حسام زكي: المناضل عريقات واجه الاحتلال بشجاعة بمسار التفاوض الصعب

أبو الغيط يهاتف الرئيس معزيا بوفاة المناضل الكبير صائب عريقات

أبو الغيط يهاتف الرئيس معزيا بوفاة المناضل الكبير صائب عريقات

الخارجية المصرية تنعى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات

الخارجية المصرية تنعى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات

الصحة الكويتية: تعاقدنا على لقاح (فايزر) ولنا أولوية في التوريد السريع

الصحة الكويتية: تعاقدنا على لقاح (فايزر) ولنا أولوية في التوريد السريع

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الخليل: الاحتلال يجرف اراضي في بلدتي الظاهرية وإذنا

الخليل: الاحتلال يجرف اراضي في بلدتي الظاهرية وإذنا

الاتحاد البريدي العالمي يصدر منشوراً دولياً حول الرموز البريدية لدولة فلسطين

الاتحاد البريدي العالمي يصدر منشوراً دولياً حول الرموز البريدية لدولة فلسطين

الاتحاد البريدي العالمي يصدر منشوراً دولياً حول الرموز البريدية لدولة فلسطين

الاتحاد البريدي العالمي يصدر منشوراً دولياً حول الرموز البريدية لدولة فلسطين

وزير الخارجية الأردني يهاتف الرئيس معزيا بوفاة صائب عريقات

وزير الخارجية الأردني يهاتف الرئيس معزيا بوفاة صائب عريقات

محافظ سلفيت يقرر إغلاق مساجد ومقاهي الزاوية وديراستيا وياسوف لإشعار آخر

محافظ سلفيت يقرر إغلاق مساجد ومقاهي الزاوية وديراستيا وياسوف لإشعار آخر

السفير الوادية يُعزي فلسطين بوفاة المناضل الكبير صائب عريقات

السفير الوادية يُعزي فلسطين بوفاة المناضل الكبير صائب عريقات

جبهة النضال تنعى القائد الوطني الكبير صائب عريقات

جبهة النضال تنعى القائد الوطني الكبير صائب عريقات

شؤون المفاوضات تنعى رئيسها الدكتور صائب عريقات

شؤون المفاوضات تنعى رئيسها الدكتور صائب عريقات

منوعات

شاهد: دنيا بطمة تجري تغيرات على شكلها بعد ولادتها

شاهد: دنيا بطمة تجري تغيرات على شكلها بعد ولادتها

شكران مرتجى: حين يغازلني أكون ابنة عشرين

شكران مرتجى: حين يغازلني أكون ابنة عشرين

شاهد: فيديو تشويقي لحلا الترك .. كيف تغيرت؟

شاهد: فيديو تشويقي لحلا الترك .. كيف تغيرت؟

هل خان حسام حبيب زوجته شيرين عبد الوهاب؟

هل خان حسام حبيب زوجته شيرين عبد الوهاب؟

شاهد: اختبار (كورونا) على طريقة آسر ياسين

شاهد: اختبار (كورونا) على طريقة آسر ياسين

تضارب الأنباء بشأن إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان وبمرحلة متقدمة

تضارب الأنباء بشأن إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان وبمرحلة متقدمة

شاهد: أحدث ظهور لعائلة &#34;القُبلات&#34;

شاهد: أحدث ظهور لعائلة "القُبلات"

شاهد: جنى عمرو دياب في ليلة حمراء بأحضان صديقها..وهجوم على والدها

شاهد: جنى عمرو دياب في ليلة حمراء بأحضان صديقها..وهجوم على والدها

شاهد: حب ورقص وأحضان..أكثر ما يظهره ماجد المصري من علاقته بزوجته

شاهد: حب ورقص وأحضان..أكثر ما يظهره ماجد المصري من علاقته بزوجته

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

عربي

السودان يعلن إصابة وزير الصحة المكلف بفيروس (كورونا)

السودان يعلن إصابة وزير الصحة المكلف بفيروس (كورونا)

لبنان يقرر الإغلاق العام لكبح (كورونا) وعون يدعو إلى التجاوب

لبنان يقرر الإغلاق العام لكبح (كورونا) وعون يدعو إلى التجاوب

الأزهر الشريف يُعزي بوفاة الدكتور صائب عريقات

الأزهر الشريف يُعزي بوفاة الدكتور صائب عريقات

الخارجية المصرية تنعى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات

الخارجية المصرية تنعى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات