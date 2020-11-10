الأزهر الشريف يُعزي بوفاة الدكتور صائب عريقات

عزَى الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بوفاة الدبلوماسي، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المناضل صائب عريقات.





وأكد الأزهر في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الفقيد الراحل قضى عمره في النضال الدبلوماسي، لخدمة القضية الفلسطينية والدفاع عنها في المحافل الدولية، ومناهضة الاحتلال الصهيوني، والعمل على استعادة الحقوق الفلسطينية المغتصبة، من خلال مسيرة طويلة في العمل السياسي والدبلوماسي، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.





وأعرب الأزهر، عن خالص تعازيه إلى أسرة الفقيد، والعالم العربي ودولة فلسطين الشقيقة، وشعبها المناضل، بوفاة الدكتور عريقات.

رام الله - دنيا الوطن