(كنيست) يُصوّت اليوم على اتفاق التطبيع مع البحرين

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رام الله - دنيا الوطن

ذكر موقع (واللا) الإسرائيلي، أن (كنيست) سيصوت اليوم بكامل هيئته، على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين.



وأشار الموقع إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيتحدث خلال الجلسة عن الاتفاقية، يليه خطاب لرئيس المعارضة وعضو (كنيست)، يائير لبيد.



وأكد الموقع، أنه في نهاية المناقشة، التي من المقرر أن تستمر عدة ساعات، سيتم التصويت على اتفاق التطبيع مع البحرين، ومن المحتمل أن يحظى الاتفاق بتأييد أغلبية كبيرة.