السفير الوادية يُعزي فلسطين بوفاة المناضل الكبير صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

تقدم سفير السلام في الأمم المتحدة، ورجل الأعمال الفلسطيني تامر الوادية، بالتعازي الحارة بوفاة المناضل الكبير صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، ومسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية.



وقال الوادية في تصريح صحفي: "إن وفاة الدكتور عريقات، خسارة تتكبدها القضية الفلسطينية، لاسيما وأنه كان صمام الأمان للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وتمثيل فلسطين في المحافل الدولية والعربية".



وأعرب الوادية عن حزنه لوفاة رجل المفاوضات، وقلب فلسطين الذي يقاتل ويصارع من أجل البقاء، خاصة في ظل التغيرات الإقليمية والدولية، وعمله الجاد لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.



وتقدم الوادية بالتعازي للشعب الفلسطيني، ولعائلة الدكتور عريقات، آملاً بأن يتغمده الله برحمته، ويعوض عائلته الخير في وفاته.