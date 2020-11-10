الأحد المقبل.. إسرائيل تُرسل وفدًا رسميًا إلى السودان



وبحسب القناة، قال مصدر مُطلع: "إن الوفد سيضم موظفين في مجالات مهنية معينة، ولن يكون سياسيًا"، مضيفًا أن "عدد الأعضاء فيه سيكون أقل مما كان عليه في الوفد الذي زار الإمارات في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي".



ولفتت القناة إلى أن الاتفاق بين إسرائيل والسودان، ينص على تطبيع العلاقات بين البلدين، بما في ذلك إنشاء العلاقات الدبلوماسية والأخرى.



وفي سياق متصل، قال مسؤول سوداني كبير: إن إسرائيل طلبت من السودان، السماح لشركات طيران إسرائيلية باستخدام مجالها الجوي بشكل منتظم، عقب الإعلان عن تطبيع العلاقات بين البلدين.



وأفادت القناة، أنه خلال الأيام الأخيرة، حلقت طائرة تابعة لشركة "إلعال" الإسرائيلية، في أجواء السودان مُتجهة إلى أوغندا.



ورجح المسؤول السوداني، الذي رفض الكشف عن هويته لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن تكون هذه الرحلة الإسرائيلية قد تلقت إذنًا خاصًا لاستخدام المجال الجوي السوداني، مشيرًا إلى أن طلبًا لإصدار الترخيص الدائم قيد الدراسة حاليًا.

رام الله - دنيا الوطنذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أن إسرائيل، سترسل وفدًا رسميًا إلى السودان، يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار ترسيخ عملية تطبيع العلاقات بين البلدين، فيما لم تُعقب السودان على ذلك بعد.وأشارت القناة، إلى أن هذه الزيارة، ستكون الأولى منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي عن التوصل إلى اتفاق حول تطبيع العلاقات الإسرائيلية- السودانية.