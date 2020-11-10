وزارة المالية بغزة: غداً صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية بغزة، عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) عن شهر آب/ أغسطس 8/2020 غداً الأربعاء.
وقالت الوزارة في بيان لها:" أنه سيتم صرف الرواتب يوم غد الأربعاء، الساعة 12 بعد الظهر في كافة فروع بنك البريد، كما نقلت وكالة (الرأي المحلية).
أعلنت وزارة المالية بغزة، عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) عن شهر آب/ أغسطس 8/2020 غداً الأربعاء.
وقالت الوزارة في بيان لها:" أنه سيتم صرف الرواتب يوم غد الأربعاء، الساعة 12 بعد الظهر في كافة فروع بنك البريد، كما نقلت وكالة (الرأي المحلية).
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