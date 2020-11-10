وزارة المالية بغزة: غداً صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية بغزة، عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) عن شهر آب/ أغسطس 8/2020 غداً الأربعاء.



وقالت الوزارة في بيان لها:" أنه سيتم صرف الرواتب يوم غد الأربعاء، الساعة 12 بعد الظهر في كافة فروع بنك البريد، كما نقلت وكالة (الرأي المحلية).