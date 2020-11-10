الحريري: غياب صائب عريقات خسارة جسيمة للحضور الفلسطيني بالمنتديات العربية والدولية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، غياب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات خسارة جسيمة للحضور الفلسطيني بالمنتديات العربية والدولية.



وأكد الحريري في تغريدة على (تويتر) أن دور الراحل في حلبات التفاوض، شكل علامة فارقة من علامات الدفاع عن القضية الفلسطينية، موجهاً أحر التعازي للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، ورفاق الراحل وعائلته، كما نقلت وكالة (وفا).