شؤون فلسطينية

فلسطين تُسجل 14 وفاة و660 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تُسجل 14 وفاة و660 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطن 89 عاماً، وموطنة 74 عاماً من محافظة جنين، ومواطن 45 عاماً من مخيم قلنديا، ومواطنة 83 عاماً من الرام، ومواطن 74 عاماً من قلنديا، ومواطن 83 عاماً من جوريش بمحافظة نابلس، ومواطن من سلواد، ومواطنة 16 عاماً من دير دبوان بمحافظة رام الله والبيرة، ومواطنة 88 عاماً من مخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم)، إضافة إلى 3 حالات وفاة في قطاع غزة (مواطنة 72 عاماً ومواطنة 65 عاماً، ومواطن 72 عاماً)، وحالتي وفاة في مدينة القدس من الطور وبيت حنينا.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 359 حالة في الضفة الغربية (الخليل 74، جنين 24، نابلس 117، طولكرم 12، سلفيت 10، طوباس 1، قلقيلية 3، رام الله والبيرة 67 ، أريحا والأغوار 51)، قطاع غزة 189، مدينة القدس 40.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (48)، محافظة نابلس (111)، محافظة بيت لحم (67)، محافظة قلقيلية (16)، محافظة رام الله والبيرة (57)، جنين (36)، أريحا والأغوار (2)، سلفيت (16)، طولكرم (26)، طوباس (5)، قطاع غزة (191)، ضواحي القدس (9)، مدينة القدس (76).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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