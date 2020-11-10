رئيس البرلمان العربي يعزي الرئيس والقيادة بوفاة المناضل صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي عن خالص تعازيه ومواساته لرئيس دولة فلسطين محمود عباس ولحكومة وشعب فلسطين لوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات.



وأضاف رئيس البرلمان العربي، في بيان، اليوم الثلاثاء" إن الشعب الفلسطيني والأمة العربية فقدت برحيل عريقات رمزاً وطنياً أفنى عمره من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، ومن أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني"، كما نقلت وكالة (وفا).