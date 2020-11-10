وزير المالية يُوقع اتفاقية بمليون يورو للمساهمة بدفعات الشؤون الاجتماعية











رام الله - دنيا الوطنوقع شكري بشارة، وزير المالية، اليوم الثلاثاء مع القنصل العام الإسباني السفير "إغناسيو فالديكاساس" وبحضور رئيسة منظمة التعاون الإسباني السيدة "إيفا سواريز"، اتفاقية دعم بقيمة مليون يورو للمساهمة في برنامج التحويلات النقدية الخاص بدفعات الشؤون الاجتماعية من خلال آلية الدعم الأوروبي (PEGASE).وخلال اللقاء، أكد بشارة، أن هذه الاتفاقية، تهدف إلى الاستجابة للاحتياجات الملحة للفئات الفقيرة، وتمثل التزام الشعب الإسباني بعملية بناء المؤسسات الفلسطينية، وشكر الحكومة الإسبانية على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني.بدوره، عبر "فالدكاساس" عن دعم الشعب والحكومة الإسبانية المستمر لدولة فلسطين، خاصة الدعم الذي تقدمه إسبانيا لقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة والزراعة والمساعدات الإنسانية.