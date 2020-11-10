شؤون المفاوضات تنعى رئيسها الدكتور صائب عريقات



وأضافت" سنفتقد مقاوماً وطنياً عنيداً في هذه المرحلة العصيبة في

تاريخ قضيتنا، وهو الذي قد أفنى حياته وكرّس كلّ وقته الشخصي والعام وهو يقاتل من أجل إنجاز حقوق شعبه وفي مقدمتها تقرير المصير وحرية فلسطين واستقلالها الوطني وعودة اللاجئين، عريقات الذي قضى عمره، يدافع عن هذه الحقوق في ميادين النضال الفلسطينية والدولية المختلفة".



وأكدت الدائرة، أن ذكراه ستبقى خالدة، تنير وجدان أبناء شعبه، حتى تحقيق ما ناضل معهم من أجله لجلاء الاحتلال الغاشم، وإنجاز استقلال فلسطين، وعاصمتها القدس.



وتقدمت إدارة وحدة دعم المفاوضات، وطاقم المستشارين، بأحر التعازي لشعب فلسطين أسرته الكبيرة، ولأسرته الصغيرة وزوجته، وأبنائه، سائلين الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه، ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.

الأبية، ولكن أيضاً نودع صائب الإنسان والأب الحنون والصديق والزميل الذي قلّ مثيله".