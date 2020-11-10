الديمقراطية: رحيل صائب عريقات خسارة لشعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية

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رام الله - دنيا الوطن

نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى جماهير الشعب الفلسطيني، والأمة العربية في كل مكان، القائد الوطني الكبير صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح).



وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان لها: إن رحيل صائب عريقات يمثل خسارة كبيرة لكل شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية لما عرف عن الفقيد من التزام وطني، وروح وحدوية منفتحة على جميع شركاء العمل الوطني الفلسطيني، وثقافة سياسية وديبلوماسية رفيعة، فضلاً عما تمتع به الفقيد الكبير من خصال وسجايا شخصية، أكسبته احترام الجميع.



وأشار بيان الجبهة إلى أن عريقات رحل في وقت عصيب شعبنا أحوج ما يكون فيه لجهوده ومساهمته في استعادة الوحدة الوطنية وطي ملف الانقسام، ورص صفوف شعبنا وقواه الوطنية من أجل استعادة المبادرة، وفرض القضية الفلسطينية من جديدة على رأس اهتمامات العالم، وإصلاح ما الآثار التدميرية التي ألحقها تحالف ترامب- نتنياهو.



وتقدمت الجبهة الديمقراطية بصادق العزاء للرئيس محمود عباس (أبو مازن) ولأسرة الراحل الكبير، ولقيادة حركة فتح وأعضائها مؤكدة أن سيرة الراحل الكبير، سوف تبقى ملهمة لأجيال من المناضلين الوطنيين، وأن شعبنا سيواصل الطريق، طريق الحرية والاستقلال، على درب الشهيد ياسر عرفات، ودرب شهداء فلسطين، الذي مضى فيه صائب عريقات مكللاً بالمجد.