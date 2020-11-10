علي الحايك يُعزي بوفاة الدكتور صائب عريقات





وأعرب الحايك، عن تعازيه الحارة لأسرة الفقيد، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



رام الله - دنيا الوطنتقدم علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة، بالتعزية والمواساة من القيادة الفلسطينية، وعموم أبناء الشعب الفلسطيني، بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).