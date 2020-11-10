علي الحايك يُعزي بوفاة الدكتور صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
تقدم علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة، بالتعزية والمواساة من القيادة الفلسطينية، وعموم أبناء الشعب الفلسطيني، بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).
تقدم علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة، بالتعزية والمواساة من القيادة الفلسطينية، وعموم أبناء الشعب الفلسطيني، بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).
وأعرب الحايك، عن تعازيه الحارة لأسرة الفقيد، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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