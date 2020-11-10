حركة الجهاد الاسلامي تنعى الدكتور صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

نعت حركة الجهاد الإسلامي، الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي توفي ظهر اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته بفيروس (كورونا) في مستشفى (هداسا عين كارم).



وقالت الحركة في بيان لها، نشرته على موقعها الالكتروني: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الأخ الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".



وأضافت: "إننا نتقدم بالعزاء والمواساة من الأخوة في حركة فتح، كما نشاطر آل عريقات العزاء ، وخاصة أسرة الفقيد وأبناءه، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وأحبابه الصبر وحسن العزاء".