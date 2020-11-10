حسام زكي: المناضل عريقات واجه الاحتلال بشجاعة بمسار التفاوض الصعب





رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير حسام زكي: "إن المناضل الكبير صائب عريقات كان مجاهدا وسياسياً من الطراز الاول، واجه الاحتلال بشجاعة في مسار التفاوض الصعب والمحبط ".وأضاف زكي "أعطيت عمرك للقضية الفلسطينية وعشت وفياً لفلسطين وقضيتها العادلة وحقوق شعبها الصامد ورحلت في لحظة فارقة من تاريخ القضية، سأفتقدك وستفتقدك القضية الفلسطينية والعزاء لأهل فلسطين"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.