مشعل يُهاتف الرئيس معزياً بوفاة المناضل الكبير صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف رئيس المكتب السياسي السابق لحركة (حماس) خالد مشعل، اليوم الثلاثاء، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، معزياً بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المناضل الوطني الكبير صائب عريقات.



وأشاد مشعل خلال الاتصال الهاتفي بمناقب الفقيد، ومواقفه الوطنية في الدفاع عن حقوق شعبه وقضيته العادلة، كما نقلت وكالة (وفا).





وبدوره، شكر سيادته مشعل على هذه اللفتة.