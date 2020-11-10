صالح رأفت ينعى الدكتور صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

نعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت، المناضل والقائد الوطني الكبير، صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الذي وافته المنية هذا اليوم.



وقال رأفت في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الدكتور عريقات، الذي يعد خسارة وطنية كبيرة، لقد سطر الراحل مسيرة حافلة بالنضال والتضحيات في خدمة شعبه وقضيته الفلسطينية، وكان على الدوام مقداماً ومعطاءً ورجلاً وحدوياً لا تحكمه إلا المسؤولية الوطنية والمصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية".



كما وتقدم رأفت من عائلته الكريمة وعموم آل عريقات في الوطن والشتات، وجميع أبناء شعبنا الفلسطيني، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة.