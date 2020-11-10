أبو الغيط يهاتف الرئيس معزيا بوفاة المناضل الكبير صائب عريقات



وأشاد أبو الغيط خلال الاتصال الهاتفي بمناقب الفقيد، ومواقفه الوطنية لخدمة قضيته الفلسطينية العادلة، كما نقلت وكالة (وفا) الرسمية.



وبدوره، شكر الرئيس عباس، أبو الغيط على هذه اللفتة.



رام الله - دنيا الوطنهاتف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، معزيا بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المناضل الوطني الكبير صائب عريقات.