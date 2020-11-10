مركزية (فتح) عن وفاة عريقات: فلسطين خسرت اليوم قامة وطنية كبيرة





وذكرت (فتح) بمناقب القائد الكبير، ونضاله لفلسطين طوال حياته، مشيرة إلى أهم المحطات النضالية التي شارك بها الراحل الكبير منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، بالإضافة إلى ترؤسه لدائرة المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضويته في المجلس التشريعي لدورتين متتاليتين، متوجاً مسيرته النضالية كعضو للجنة المركزية لحركة (فتح)، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.



وتقدمت اللجنة المركزية لحركة (فتح) من أسرة الفقيد، ومن الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، بأحر التعازي، سائلة الله العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وجماهير شعبنا الصبر والسلوان.

رام الله - دنيا الوطننعت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، وإلى جماهير أمتنا العربية، وأحرار العالم، القائد الوطني الكبير، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية للحركة، صائب عريقات.وقالت (فتح): إن فلسطين خسرت اليوم، قامة وطنية كبيرة ومناضلاً جسوراً حراً شريفاً، كان مثالاً للتضحية والعطاء، أمضي حياته مدافعاً صلباً عن الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة وعن الحقوق المشروعة لشعبنا في العودة وتقرير المصير والحرية والاستقلال، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.