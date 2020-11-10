الهيئة الإسلامية المسيحية تنعى القائد الوطني صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

نعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الثلاثاء الموافق 10/11/2020، القائد الوطني الكبير د. صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعضو اللجنةالمركزية لحركة فتح، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).



وتقدم الامين العام للهيئة، الدكتور حنا عيسى بأصدق مشاعر الحزن والمواساة من عائلة الفقيد، متمنياً لروحه الرحمه والسكينة، ولأهله وعائلته الصبر والسلوان، ومقدماً أحر التعازي للشعب الفلسطيني عامة لفقدانهم أحد أهمرموز العمل الوطني الفلسطيني الذي أمضي حياته مناضلاً ومدافعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني.



وأكد د. عيسى على أن فلسطين وشعبها وحركة (فتح) خسرت قائداً، ومفكراً ملتزماً بفلسطين ومؤمناً بأهداف شعبنا الفلسطيني، قدّم لشعبه حتى آخر أيام حياته الحافلة بالتضحية والوفاء على درب الحرية والاستقلال.