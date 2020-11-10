هنية: صائب عريقات كان وطنياً مخلصاً في كل المواقع التي تبوأها

هاتف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، معزيا بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المناضل الوطني الكبير صائب عريقات.





وأشاد هنية خلال الاتصال الهاتفي بمناقب الفقيد، ومواقفه الوطنية في الدفاع عن حقوق شعبه وقضيته العادلة، فقد كان في كل المواقع التي تبوأها وطنيا مخلصا وابنا بارا لفلسطين، ومناضلا من أجل حريتها واستقلالها"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.





وبدوره، شكر الرئيس عباس، هنية على هذه اللفتة.

رام الله - دنيا الوطن