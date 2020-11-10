تسيبي ليفني: صائب عريقات كرس حياته من أجل شعبه

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رام الله - دنيا الوطن

علقت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، اليوم الثلاثاء، على وفاة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات بفيروس (كورونا).



وقالت ليفني عبر( تويتر): "أحزنني وفاة صائب عريقات، لقد كرس حياته من أجل شعبه، اعتاد أن يقول أن تحقيق السلام هو قدره".



وأضافت: "عريقات وهو مريض أرسل لي رسالة نصية: "لم أنتهِ من السبب الذي ولدت لأجله"، خالص تعازيّ للفلسطينيين ولأسرته، سنشتاق إليه".