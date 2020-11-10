تسيبي ليفني: صائب عريقات كرس حياته من أجل شعبه
رام الله - دنيا الوطن
علقت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، اليوم الثلاثاء، على وفاة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات بفيروس (كورونا).
وقالت ليفني عبر( تويتر): "أحزنني وفاة صائب عريقات، لقد كرس حياته من أجل شعبه، اعتاد أن يقول أن تحقيق السلام هو قدره".
وأضافت: "عريقات وهو مريض أرسل لي رسالة نصية: "لم أنتهِ من السبب الذي ولدت لأجله"، خالص تعازيّ للفلسطينيين ولأسرته، سنشتاق إليه".
علقت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، اليوم الثلاثاء، على وفاة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات بفيروس (كورونا).
وقالت ليفني عبر( تويتر): "أحزنني وفاة صائب عريقات، لقد كرس حياته من أجل شعبه، اعتاد أن يقول أن تحقيق السلام هو قدره".
وأضافت: "عريقات وهو مريض أرسل لي رسالة نصية: "لم أنتهِ من السبب الذي ولدت لأجله"، خالص تعازيّ للفلسطينيين ولأسرته، سنشتاق إليه".
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