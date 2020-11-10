وزير خارجية قطر يُهاتف الرئيس معزياً بوفاة المناضل الكبير صائب عريقات





رام الله - دنيا الوطنهاتف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، معزياً بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المناضل الوطني الكبير صائب عريقات.وأشاد وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال الهاتفي بمناقب الفقيد، ومواقفه الوطنية لخدمة قضيته الفلسطينية العادلة، كما نقلت الوكالة الرسمية (وفا).وبدوره، شكر سيادته وزير الخارجية القطري على هذه اللفتة، داعياً أن يحفظه وشعبه وبلده من كل مكروه.