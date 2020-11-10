شؤون فلسطينية

اشتية: الرئيس محمود عباس يُعلن الحداد ثلاثة أيام

اشتية: الرئيس محمود عباس يُعلن الحداد ثلاثة أيام
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نعى الرئيس الفلسطيني، باسمه وباسم القيادة الفلسطينية والحكومة إلى جماهير الشعب الفلسطيني، وأمتنا العربية والإسلامية والأصدقاء بالعالم، القائد الوطني، شهيد فلسطين، أمين سر وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأكاديمي، الذي أمضى حياته مناضلاً صلباً دفاعاً عن فلسطين وقضيتها وشعبها وقرارها الوطني المستقل".

وأضاف اشتية: "إن رحيل صائب عريقات، يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء الشعب، وإننا لنشعر بالحزن العميق لفقدانه، بخاصة في ظل هذه الظروف، التي تواجهها قضيتنا الفلسطينية".

وتابع" تفتقد فلسطين المناضل الكبير، الذي كان له دور كبير برفع راية فلسطين عالياً، والدفاع عن حقوق شعبنا وثوابته الوطنية بالمحافل الدولية كافة، وكان له دوره البارز، عندما كان عضواً في الوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، ووزيراً للحكم المحلي، وعمله الدؤوب رئيساً لدائرة المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير، وعضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني لدورتين متتاليين، وتوج ذلك بتقلده أمانة سر وعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وأكد أنه سيتذكر أبناء شعبنا، الدكتور وابن فلسطين البار، الذي وقف في المقدمة مدافعاً عن قضايا وطنه وشعبه في ساحتي العمل والنضال الوطني والدولية".

وقال اشتية: "يتقدم الرئيس محمود عباس من أسرة الفقيد الكبير وزوجته وأبنائه بالتعازي والمواساة، سائلاً العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته مع الرفيق الأعلى، وأن يلهم أهله وذويه الصبر وحسن الاحتساب، حيث أعلن الرئيس الحداد بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام".

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