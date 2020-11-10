الخارجية المصرية تنعى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات

صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

نعت وزارة الخارجية المصرية، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات الذي توفي اليوم.



وقالت الخارجية المصرية في بيان التعزية، اليوم الثلاثاء: "لقد فقدت القضية الفلسطينية، والعالم العربي بأسره، مناضلاً ثابتًا لا يتزعزع، قضيته وأهدافه واضحة ومشروعة، أفنى عمره في الدفاع مُخلصاً عنها بشتى الوسائل الدبلوماسية والتفاوضية، ساعيًا دون كلل لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، رغم كل العراقيل والظروف الصعبة، التي تعرضت لها القضية الفلسطينية على مر العقود".



وتقدم وزير الخارجية، سامح شكري، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، والشعب والقيادة الفلسطينية في وفاة والمناضل صائب عريقات، داعياً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.