عربي

الخارجية المصرية تنعى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات

الخارجية المصرية تنعى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات
صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
نعت وزارة الخارجية المصرية، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات الذي توفي اليوم.

وقالت الخارجية المصرية في بيان التعزية، اليوم الثلاثاء: "لقد فقدت القضية الفلسطينية، والعالم العربي بأسره، مناضلاً ثابتًا لا يتزعزع، قضيته وأهدافه واضحة ومشروعة، أفنى عمره في الدفاع مُخلصاً عنها بشتى الوسائل الدبلوماسية والتفاوضية، ساعيًا دون كلل لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، رغم كل العراقيل والظروف الصعبة، التي تعرضت لها القضية الفلسطينية على مر العقود".

وتقدم وزير الخارجية، سامح شكري، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، والشعب والقيادة الفلسطينية في وفاة والمناضل صائب عريقات، داعياً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

أخبار ذات صلة

حسام زكي: المناضل عريقات واجه الاحتلال بشجاعة بمسار التفاوض الصعب

حسام زكي: المناضل عريقات واجه الاحتلال بشجاعة بمسار التفاوض الصعب

أبو الغيط يهاتف الرئيس معزيا بوفاة المناضل الكبير صائب عريقات

أبو الغيط يهاتف الرئيس معزيا بوفاة المناضل الكبير صائب عريقات

الصحة الكويتية: تعاقدنا على لقاح (فايزر) ولنا أولوية في التوريد السريع

الصحة الكويتية: تعاقدنا على لقاح (فايزر) ولنا أولوية في التوريد السريع

فتح مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب الأردني

فتح مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب الأردني

ماذا قال الملك سلمان لميركل عن الرسوم المسيئة للرسول؟

ماذا قال الملك سلمان لميركل عن الرسوم المسيئة للرسول؟

المغرب يعتزم إطلاق عملية &#34;مكثفة&#34; للتلقيح ضد (كورونا)

المغرب يعتزم إطلاق عملية "مكثفة" للتلقيح ضد (كورونا)

لبنان يقترب من تجاوز 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا)

لبنان يقترب من تجاوز 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا)

الجزائر: تسجيل 642 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الجزائر: تسجيل 642 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

علي الحايك يُعزي بوفاة الدكتور صائب عريقات

علي الحايك يُعزي بوفاة الدكتور صائب عريقات

مشعل يُهاتف الرئيس معزياً بوفاة المناضل الكبير صائب عريقات

مشعل يُهاتف الرئيس معزياً بوفاة المناضل الكبير صائب عريقات

صالح رأفت ينعى الدكتور صائب عريقات

صالح رأفت ينعى الدكتور صائب عريقات

مركزية (فتح) عن وفاة عريقات: فلسطين خسرت اليوم قامة وطنية كبيرة

مركزية (فتح) عن وفاة عريقات: فلسطين خسرت اليوم قامة وطنية كبيرة

الهيئة الإسلامية المسيحية تنعى القائد الوطني صائب عريقات

الهيئة الإسلامية المسيحية تنعى القائد الوطني صائب عريقات

وزير خارجية قطر يُهاتف الرئيس معزياً بوفاة المناضل الكبير صائب عريقات

وزير خارجية قطر يُهاتف الرئيس معزياً بوفاة المناضل الكبير صائب عريقات

حركة (حماس) تنعى الدكتور صائب عريقات

حركة (حماس) تنعى الدكتور صائب عريقات

المجلس الوطني: شعبنا بقيادة الرئيس محمود عباس سيمضي على درب الشهيد عرفات

المجلس الوطني: شعبنا بقيادة الرئيس محمود عباس سيمضي على درب الشهيد عرفات

منوعات

شكران مرتجى: حين يغازلني أكون ابنة عشرين

شكران مرتجى: حين يغازلني أكون ابنة عشرين

شاهد: فيديو تشويقي لحلا الترك .. كيف تغيرت؟

شاهد: فيديو تشويقي لحلا الترك .. كيف تغيرت؟

هل خان حسام حبيب زوجته شيرين عبد الوهاب؟

هل خان حسام حبيب زوجته شيرين عبد الوهاب؟

شاهد: اختبار (كورونا) على طريقة آسر ياسين

شاهد: اختبار (كورونا) على طريقة آسر ياسين

تضارب الأنباء بشأن إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان وبمرحلة متقدمة

تضارب الأنباء بشأن إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان وبمرحلة متقدمة

شاهد: أحدث ظهور لعائلة &#34;القُبلات&#34;

شاهد: أحدث ظهور لعائلة "القُبلات"

شاهد: جنى عمرو دياب في ليلة حمراء بأحضان صديقها..وهجوم على والدها

شاهد: جنى عمرو دياب في ليلة حمراء بأحضان صديقها..وهجوم على والدها

شاهد: حب ورقص وأحضان..أكثر ما يظهره ماجد المصري من علاقته بزوجته

شاهد: حب ورقص وأحضان..أكثر ما يظهره ماجد المصري من علاقته بزوجته

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

هنادي مهنا تنهي جدل دعوة حمو بيكا وحسن شاكوش على زفافها وتُحرج والدها

شاهد: صور فارهة من منزل ياسمين صبري

شاهد: صور فارهة من منزل ياسمين صبري

عربي

الخارجية المصرية تنعى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات

الخارجية المصرية تنعى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات

الصحة الكويتية: تعاقدنا على لقاح (فايزر) ولنا أولوية في التوريد السريع

الصحة الكويتية: تعاقدنا على لقاح (فايزر) ولنا أولوية في التوريد السريع

فتح مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب الأردني

فتح مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب الأردني

ماذا قال الملك سلمان لميركل عن الرسوم المسيئة للرسول؟

ماذا قال الملك سلمان لميركل عن الرسوم المسيئة للرسول؟