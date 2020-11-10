حركة (حماس) تنعى الدكتور صائب عريقات

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) المستجد.





وقالت الحركة في بيان لها، نشرته على موقعها الإلكتروني: "تتقدم حركة حماس بالتعزية والمواساة من شعبنا الفلسطينية والإخوة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقيادي في الحركة، الدكتور صائب عريقات، الذي وافته المنية ظهر اليوم الثلاثاء".





وأضافت: "كما تتقدّم الحركة بالتعازي الحارة من عائلة الفقيد المناضل وأهله وذويه، وتسأل الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان".

رام الله - دنيا الوطن