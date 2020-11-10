الملك عبد الله يُعزي الرئيس عباس بوفاة صائب عريقات

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، معزياً بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المناضل الوطني صائب عريقات.



وأشاد العاهل الأردني، خلال الاتصال بمناقب الفقيد، ومواقفه الوطنية لخدمة قضيته الفلسطينية العادلة.



وبدوره، شكر الرئيس العاهل الأردني على هذه اللفتة، داعياً الله أن يحفظه وشعبه وبلده من كل مكروه.