المجلس الوطني: شعبنا بقيادة الرئيس محمود عباس سيمضي على درب الشهيد عرفات

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رام الله - دنيا الوطن

استذكر رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني، خالد مسمار، الشهيد الراحل القائد ياسر عرفات، الذي قاد الثورة منذ البداية عام 1965 وبحكمته، استطاع أن أن يحقق ولأول مرة سلطة وطنية فلسطينية على أرض فلسطين .



وأكد مسمار في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، في ذكرى استشهاد ياسر عرفات، أن شعبنا وبقيادة الرئيس محمود عباس، سيمضي على ذات الدرب للرئيس الراحل من أجل تحقيق الهدف، الذي سعى له بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.



وأضاف مسمار: أن الرئيس الراحل، كان له بُعد نظر عميق، خاصة عندما اهتم بالأطفال، الذين كانوا بالنسبة له هم الأساس في بناء فلسطين وتحريرها، لذلك اهتم ببناء المعسكرات الصيفية لهم كما كان له علاقة بالتنظيمات الأخرى الفلسطينية، وكذلك بالقيادات العالمية.