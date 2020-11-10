بيت لحم: إغلاق روضة أطفال وشعب صفية بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، اليوم الثلاثاء، إغلاق روضة أطفال، وشعب صفية، بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس (كورونا).



وأفاد مراسلنا، بأن مديرية التربية والتعليم، قررت إغلاق روضة أطفال مدرسة القدس الأمريكية في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم لمدة 14 يوماً، بعد إصابة ثلاث معلمات، وشعبتي السابع والتاسع في مدرسة العامرية الأساسية في بلدة زعترة شرق بيت لحم لمدة يومين، بسبب إصابة معلمة، وشعبة الصف الثاني عشر تكنولوجيا في مدرسة ذكور بيت لحم لمدة ثلاثة أيام، بسبب إصابة طالب، والصف الثاني عشر علمي في مدرسة راهبات مار يوسف في مدينة بيت لحم، لمدة يومين، بسبب إصابة طالبة.



وأضافت المديرية، أن هذا الإجراء، يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية، والحد من انتشاره.