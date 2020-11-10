نصر: إحياء ذكرى استشهاد القائد ياسر عرفات يؤكد رمزية النضال الوطني الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم حركة (فتح) إياد نصر: إن إحياء ذكرى استشهاد القائد الخالد ياسر عرفات، تؤكد رمزية النضال الوطني الفلسطيني، الذي أسسه أبو عمار كأسلوب ثورة وحياة، لجميع من عاصر حياته، وكذلك للأجيال التي لم تعاصر الشهيد الرمز أبو عمار.



وأشار نصر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أنه وبسبب انتشار فيروس (كورونا) في القطاع، فسيتم تنظيم حملة إعلامية وإلكترونية لإحياء الذكرى السادسة عشرة لاستشهاد القائد ياسر عرفات، تشمل جميع وسائل التواصل الاجتماعي؛ لبث فيديوهات قصيرة عن حياة الراحل، ومجموعة من اللقاءات مع أعضاء اللجنة المركزية لحركة (فتح) للحديث عن محطات حياة القائد الوطني الخالد فينا.