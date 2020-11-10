بإصابة ثمانية أسرى بـ(كورونا).. إدارة "جلبوع" تُغلق السجن بالكامل وتعلنه منطقة حمراء

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن إدارة سجن (جلبوع) أغلقت مساء أمس، المعتقل بكافة أقسامه، وأعلنته منطقة "حمراء" بسبب (كورونا).



وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة، قامت بأخذ العديد من العينات لأسرى في عدة أقسام، أمس، ليتبين إصابة 8 أسرى جدد بفيروس (كورونا)، وتم نقلهم وحجرهم في قسم رقم 3 والذي خصص في وقت سابق للحجر والعزل، بعد إصابة أكثر من 90 أسيراً بالفيروس.



وبينت أنه وعلى إثر ذلك، قامت إدارة المعتقل، بالغاء زيارات الأهل، التي كان من المفترض، أن تكون يوم غد الأربعاء لكل من محافظات طولكرم وسلفيت وقلقيلية.



ونددت الهيئة بالتدابير السيئة، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعدومة، داخل سجون الاحتلال، واستهتار الإدارة في الحفاظ على سلامة المعتقلين، مؤكدة أن سياسة الإهمال والتقصير الإسرائيلية المتعمدة والممنهجة، هي من جعلت الأسرى هدفاً لفيروس (كورونا) ولكل الأوبئة والأمراض الخطيرة، التي تودي بحياتهم.