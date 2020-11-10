أسعار الخضار والدجاج واللحوم في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الزراعة، صباح اليوم الثلاثاء، أسعار الخضراوات واللحوم والبیض والدجاج في أسواق قطاع غزة.
وفیما یلي أسعار الخضار واللحوم والدجاج كما نشرتھا وزارة الزراعة في غزة:
طماطم: 4
خيار 3.3
بصل 3
كوسا 2.5
باذنجان 1
بطاطس 2.5
فلفل 2
جزر 1.7
ثوم 10
ملفوف 3
زھرة 3
قرع 2
لیمون 1.7
ملوخیة 2
فصولیا 3
بیض 10
دجاج 13
لحمة 35.
نشرت وزارة الزراعة، صباح اليوم الثلاثاء، أسعار الخضراوات واللحوم والبیض والدجاج في أسواق قطاع غزة.
وفیما یلي أسعار الخضار واللحوم والدجاج كما نشرتھا وزارة الزراعة في غزة:
طماطم: 4
خيار 3.3
بصل 3
كوسا 2.5
باذنجان 1
بطاطس 2.5
فلفل 2
جزر 1.7
ثوم 10
ملفوف 3
زھرة 3
قرع 2
لیمون 1.7
ملوخیة 2
فصولیا 3
بیض 10
دجاج 13
لحمة 35.
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