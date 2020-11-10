أسعار الخضار والدجاج واللحوم في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت وزارة الزراعة، صباح اليوم الثلاثاء، أسعار الخضراوات واللحوم والبیض والدجاج في أسواق قطاع غزة.



وفیما یلي أسعار الخضار واللحوم والدجاج كما نشرتھا وزارة الزراعة في غزة:



طماطم: 4



خيار 3.3



بصل 3



كوسا 2.5



باذنجان 1



بطاطس 2.5



فلفل 2



جزر 1.7



ثوم 10



ملفوف 3



زھرة 3



قرع 2



لیمون 1.7



ملوخیة 2



فصولیا 3



بیض 10



دجاج 13



لحمة 35.