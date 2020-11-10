كهرباء غزة تُوضح سبب استمرار تعطل خطي بغداد والقبة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكّدت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، اليوم الثلاثاء، على أنّها لم تستكمل عملية إصلاح الخلل، الذي أدى لخروج خطي بغداد والقبة من الخدمة، يوم أمس الاثنين.



وأفادت شركة الكهرباء قي تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنّه سيتم استكمال الإصلاحات من قبل شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، صباح اليوم.