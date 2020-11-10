الصحة بغزة تنشر تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بمحافظات القطاع
غزة - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آخر تحديثات الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد.
وقالت الصحة في الإحصائية التراكمية حول جائحة (كورونا): إن "إجمالي الإصابات 8931، منها 2852 شمال القطاع، 4335 في غزة، 655 في الوسطى، 677 في خانيونس، 392 في رفح".
نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آخر تحديثات الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد.
وقالت الصحة في الإحصائية التراكمية حول جائحة (كورونا): إن "إجمالي الإصابات 8931، منها 2852 شمال القطاع، 4335 في غزة، 655 في الوسطى، 677 في خانيونس، 392 في رفح".
التعليقات