الصحة بغزة تنشر تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بمحافظات القطاع

غزة - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آخر تحديثات الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد.وقالت الصحة في الإحصائية التراكمية حول جائحة (كورونا): إن "إجمالي الإصابات 8931، منها 2852 شمال القطاع، 4335 في غزة، 655 في الوسطى، 677 في خانيونس، 392 في رفح".