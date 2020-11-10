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الاحتلال يعتقل 13 مواطناً من الضفة

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً من الضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وصباح اليوم الثلاثاء، 13 مواطناً من الضفة.

وقال نادي الأسير، إن أربعة مواطنين، جرى اعتقالهم من جنين، وهم: نايف حسني القاضي، ومحمد أحمد حمارشة، إضافة إلى براء أبو ناعسه، وحبيب سعيد ناطور حيث جرى اعتقالهما بالقرب من حاجز الجلمة.

ومن بلدة بيتونيا غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: أدهم أمجد عفانة ( 24 عاماً)، ويزيد حامد عقيلية (20 عاماً)، وسند جبارين ( 23 عاماً).

فيما جرى، اعتقال لمواطنين من الخليل، وهما: محمود جواد الواوي وهو أسير سابق، قضى ما مجموعه ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، وإياد محمد رجوب.

كما اعتقل الاحتلال من القدس الشقيقين محمد ومؤمن محيسن، ومحمود سمرين، يُضاف إلى المعتقلين معاذ الغندور من نابلس.

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