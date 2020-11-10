وفاة الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن أسامة القواسمي، الناطق باسم حركة فتح، عضو مجلسها الثوري، بوفاة الدكتور صائب عريقات، أمين سير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.



وقال القواسمي في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن": "توفي الدكتور صائب عريقات، رحمة الله عليه، وبعد قليل سيصدر الرئيس محمود عباس بيان نعي".



وكان عريقات، قد أصيب بفيروس (كورونا) المستجد، مما سبب في تدهور حالته الصحية، ونقل على إثرها إلى مستشفى (هداسا عين كارم)؛ لتلقي العلاج، ولكن تم الإعلان عن وفاته قبل قليل.