قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الأثرية في سبسطية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.



وقال رئيس مجلس بلدي سبسطية، محمد عازم: "إن عدداً من الضباط، وشخصيات احتلالية، وبحماية من قوات الاحتلال، اقتحموا المنطقة الأثرية، وقاموا بجولة فيها"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.