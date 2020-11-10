قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الأثرية في سبسطية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.
وقال رئيس مجلس بلدي سبسطية، محمد عازم: "إن عدداً من الضباط، وشخصيات احتلالية، وبحماية من قوات الاحتلال، اقتحموا المنطقة الأثرية، وقاموا بجولة فيها"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.
وقال رئيس مجلس بلدي سبسطية، محمد عازم: "إن عدداً من الضباط، وشخصيات احتلالية، وبحماية من قوات الاحتلال، اقتحموا المنطقة الأثرية، وقاموا بجولة فيها"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
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