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الاحتلال يهدم مغسلة مركبات في عناتا بالقدس

الاحتلال يهدم مغسلة مركبات في عناتا بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مغسلة مركبات في بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة من جهة المدخل الجنوبي، وهدمت مغسلة مركبات في المنطقة المحاذية لمستوطنة (بيسغات زئيف)؛ بحجة عدم الترخيص، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها واعتداءاتها اليومية بحق المواطنين وممتلكاتهم ومنشآتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.


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