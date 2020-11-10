إغلاق مقر محافظة نابلس حتى نهاية الأسبوع بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، اليوم الثلاثاء، إغلاق مقر المحافظة، حتى نهاية الأسبوع، بعد اكتشاف عدد من الإصابات بفيروس (كورونا).



وأوضح المحافظ رمضان، في بيان، أن قرار الإغلاق، سيستمر حتى نهاية الأسبوع؛ حفاظاً على السلامة العامة، بهدف التعقيم ورصد المخالطين المحتملين؛ وذلك بعد ثبوت إصابة عدد من الموظفين بالفيروس، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.