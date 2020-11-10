فتح مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب الأردني

وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و647 ألفاً و835 ناخباً وناخبة، منهم 577 ألف ناخب وناخبة يقترعون لأول مرة.



وكانت الهيئة المستقلة، اعتمدت إجراءات تتواءم مع ظروف جائحة (كورونا) عند الاقتراع من خلال استخدام الحبر الخاص عن طريق رش السبابة اليسرى للناخب، واعتماد مسافة تباعد لا تقل عن متر بين المقترعين، مع إلزامية ارتداء الكمامة والقفازات قبل إجراء الاقتراع، فضلاً عن استخدام قلم لكل ناخب، والتحقق من هوية الناخب بطريقة إلكترونية.



وفور دخول الناخب مركز الاقتراع، يقدم متطوعون قفازات وقلماً خاصاً للتأشير على كتيب الاقتراع، يبقى بحوزة الناخب، فيما يقوم مدخل البيانات باستخدام الرمز الشريطي إلكترونياً، والتحقق إلكترونياً من الهوية والبيانات دون لمسها، ليتم بعد ذلك التأشير على اسم الناخب في الجدول إلكترونياً، ومن ثم التوقيع ورقياً على جدول الناخبين، والتوجه بعد ذلك نحو رئيس لجنة الاقتراع لتسلم الكتيب، يتخللها شرح عملية التصويت قبل الدخول إلى المعزل.



وبعد وضع كتيب الاقتراع في الصندوق، يأخذ الناخب القلم الخاص، ويخلع القفازات ويرميها في سلة المهملات المخصصة لذلك، ومن ثم يجري مسح السبابة لإزالة أي مادة عازلة وتنقيطها بالحبر الخاص.

ويعمل في مراكز الاقتراع والفرز أكثر من 52 ألفاً، بما في ذلك 18 ألف متطوع، فيما يتولى نحو 53 ألف رجل أمن من مختلف التشكيلات والوحدات حماية العملية الانتخابية، وتأمين مراكز الاقتراع والفرز البالغ عددها 1824 مركزاً تضم 8080 صندوق اقتراع.ويشارك في التغطية الإعلامية، 1350 صحفياً وإعلامياً، يمثلون 135 مؤسسة إعلامية محلية ودولية، فضلاً عن اعتماد 49 جهة رقابية محلية ودولية.