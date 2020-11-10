اللجنة المشتركة للاجئين: لا للمساس برواتب موظفي (أونروا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت اللجنة المشتركة للاجئين، اليوم، رفضها المطلق لاستهداف رواتب 28 ألف موظف لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، محذرة من أن الإجراء الجديد، يشكل سابقة خطيرة تجاه الموظفين، ومساسا بالعصب الرئيسي لمؤسسة (أونروا).



وحذر محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين من المساس برواتب الموظفين في خطوة تندرج تحت إطار التقليصات التي تهدد وجود (أونروا) كمؤسسة دولية تقدم خدمات عبر موظفيها لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني حول العالم، معتبراً هذا الإجراء مقدمة خطيرة تهدد وجود (أونروا) وتشكل خطراً على حقوق اللاجئين بالمعنى السياسي، ومحاوله جديدة لتصفيتها.



وطالب خلف الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لـ (أونروا) بالتحرك وممارسة مزيد من الضغوطات علي الدول المانحه والمتعهدة لـ (أونروا) بتقديم الأموال والإيفاء بتعهداتها لتجاوز هذه الأزمة، والعمل على تحويل ميزانية (أونروا) كجزء رئيسي من موازنة الامم المتحدة.



كما طالب منسق اللجنة المشتركة للاجئين، إدارة (أونروا)، بعدم استسهال اللجوء إلى التقليصات بخدمات اللاجئين، ومن جديد رواتب الموظفين بدلاً من بذل مزيد من الجهد؛ لإيجاد حلول فعاله من خلال الدول المانحة ومؤسسات الأمم المتحدة.



وختم خلف تصريحه بالقول: "إن اللجنة المشتركة للاجئين بجميع مكوناتها، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مساس برواتب الموظفين وخدمات اللاجئين، ولن نسمح بتشييع (أونروا)، أمام أعيننا عبر سلسلة من التقليصات التدريجية، و(أونروا) بالنسبة لنا خط أحمر طالما لم يطبق القرار الأممي 194 القاضي بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم، التي هجروا منها مع التعويض، ونؤكد دعمنا لموقف المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في الأقاليم الخمسة الرافض للمساس برواتب الموظفين".