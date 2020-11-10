آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل شرقي دير البلح وتنفذ أعمال تجريف

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رام الله - دنيا الوطن

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، وجرفت أراضي المواطنين الحدودية، شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن عدة آليات عسكرية، تضم دبابات وجرافات، انطلقت من موقع (كيسوفيم) العسكري الإسرائيلي، الجاثم على الشريط الحدودي جنوب شرق مدينة دير البلح، وتوغلت عشرات الأمتار في أراضي المواطنين وسط إطلاق نار وقنابل دخانية في المنطقة المستهدفة.



وأشارت إلى أن جرافات الاحتلال، قامت بأعمال تجريف في أراضي المواطنين، ووضعت سواتر ترابية وسط تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء المكان.



يذكر، أن قوات الاحتلال، تتعمد بشكل شبه يومي التوغل في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.