الصحة بغزة: تسجيل ثلاث وفيات و191 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في القطاع.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي لفيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى أن الوفيات الثلاثة تعود للمواطنين: فايزة يوسف أبو مدين (72 عاماً)، والمواطنة إلهام محمود إبراهيم شبير (65 عاماً)، والمواطن محمود سلمان المغني (72 عاماً).



وفيما يتعلق بالإصابات، أكدت الوزارة، أنه تم تسجيل 191 إصابة جديدة بالفيروس، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه تم إجراء 2091 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وفي السياق، أعلنت الوزارة في تقريرها، بتعافي 189 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، منوهة إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً 3013 حالة، والمتعافون 5876 حالة، والوفيات 42 حالة.