شؤون فلسطينية

تخوفات إسرائيلية من تنفيذ عمليات في ذكرى اغتيال أبو العطا

تخوفات إسرائيلية من تنفيذ عمليات في ذكرى اغتيال أبو العطا
رام الله - دنيا الوطن
رفع الجيش الإسرائيلي، حالة التأهب، وقام بتعزيز بطاريات القبة الحديدية في الجنوب، تحسباً لوقوع عمليات انتقامية، في الذكرى السنوية الأولى لإغتيال بهاء أبو العطا، القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي.

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء: إن هناك تخوفات بالجيش الإسرائيلي، من تنفيذ حركة الجهاد الإسلامي، عمليات أمنية، أو إطلاق صواريخ، في ذكرى اغتيال أبو العطا.

وأضافت القناة، أن قيادة الجبهة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، تستعد لوقوع عمليات انتقامية، في الذكرى السنوية الأولى لإغتيال بهاء أبو العطا.

وبحسب القناة، قد تؤثر مثل هذه العمليات على جهود التوصل الى تهدئة مع الفصائل بقطاع غزة، وعلى استمرار تدفق الأموال القطرية إلى القطاع.

ولفتت القناة، إلى أن التهديد الأكبر بقطاع غزة، هو حركة حماس وجناحها العسكري، مشيرة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي في حالة استعداد على مدار الساعة.  

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