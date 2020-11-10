لجنة الطوارئ بمحافظة غزة: تسجيل 80 إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل عشرات الاصابات بفيروس (كورونا) المستجد في مناطق مختلفة بالمحافظة.
وأشارت اللجنة في تصريح لها، إلى أنه تم تسجيل 80 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب وكالة (الرأي) المحلية.
أعلنت لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل عشرات الاصابات بفيروس (كورونا) المستجد في مناطق مختلفة بالمحافظة.
وأشارت اللجنة في تصريح لها، إلى أنه تم تسجيل 80 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب وكالة (الرأي) المحلية.
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