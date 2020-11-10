البرازيل تُوقف تجارب اللقاح الصيني ضد (كورونا) بسبب نتائج سيئة جدًا كالوفاة والعجز

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، الاثنين، أنها علقت التجارب السريرية على لقاح صيني مضاد لفيروس (كورونا) المستجد، بعد تعرّض أحد المتطوّعين لـ"حادث خطير" لم تحدد ما هو.



ووفق شبكة (سكاي نيوز) فقد قالت وكالة اليقظة الصحية (أنفيزا): إنها "قررت وقف التجارب السريرية على لقاح كورونافاك بعد حادث خطير" وقع في 29 تشرين الأول/ أكتوبر.



ولم توضح الوكالة، ما هو الحادث الخطير، لكنّها أوضحت أنّ هذا النوع من الحوادث، يمكن أن يكون وفاة أو آثاراً جانبية، قد تتسبّب بالوفاة، أو إعاقة شديدة، أو حالة تستدعي الاستشفاء، أو "حدثاً مهماً سريرياً".



وسابقًا، توفي متطوع في تجربة سريرية على لقاح للوقاية من فيروس (كورونا) طورته جامعة أكسفورد وشركة أسترا زينيكا في البرازيل.